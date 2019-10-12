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В Харькове мать с младенцем попала в страшное ДТП: опубликованы фото

суббота, 12 октября 2019, 10:20
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11 октября в Харькове произошло ДТП, в котором пострадал годовалый ребенок.

По информации пресс-службы Национальной полиции, авария произошла около 15:30 на перекрестке проспекта Александровского и улицы Северина Потоцкого.

В полиции рассказали, что здесь столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Volkswagen Polo. Пассажиры Volkswagen - 33-летняя женщина и ее дочь получили травмы, после чего с места аварии были доставлены в больницу.

У ребенка врачи диагностировали ушибы и гематому, а у матери – перелом предплечья.

Также потребовалась госпитализация 37-летнему водителю Chevrolet Aveo. Его доставили в больницу с ушибами головы.

Следствие расследуются причины и обстоятельства аварии.

Напомним, что из-за нерасторопного водителя в Киеве парализовано движение трамваев по двум маршрутам.

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