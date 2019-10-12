Турция заявила о захвате крупного города в Сирии: опубликовано видео

Министерство обороны Турции 12 октября объявило об освобождении от курдских формирований города Рас эль-Айн.

В сообщении говорится, что "бойцы 2-го корпуса Национальной армии освобождают переправу Рас-аль-Айн и штурмуют город, чтобы полностью освободить его от банд".

В местном Министерстве обороны заявили, что освобождены были жилые кварталы.

По уточненным данным, подразделения турецкой армии установили контроль над 20 населенными пунктами на севере сирийских провинций Хасеке и Ракка.

Авиация Турции продолжает наносить интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны".

В результате атаки погибло не менее 20 гражданских лиц. Свыше 100 тысяч беженцев покинули районы, где идут военные действия.

أبطال الفيلق الثاني في الجيش الوطني يحررون معبر رأس العين ويقتحمون المدينة لتحريرها بالكامل من عصابات pkk pic.twitter.com/zEOjOvtCb5 — سيف ابو بكر (@sefabobkar1) October 12, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 9 октября, утром турецкие войска начали военную операцию под названием "Источник мира" в северо-восточных регионах Сирии. Операция проводится против курдских военизированных формирований, которые Анкара считает частью запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Формирования курдов были одной из главных сил, которые сражались против ИГИЛ в Сирии и поддерживались США. Операция Турции началась после вывода из региона американских солдат.