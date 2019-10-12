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Турция заявила о захвате крупного города в Сирии: опубликовано видео

суббота, 12 октября 2019, 12:59
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Министерство обороны Турции 12 октября объявило об освобождении от курдских формирований города Рас эль-Айн.

В сообщении говорится, что "бойцы 2-го корпуса Национальной армии освобождают переправу Рас-аль-Айн и штурмуют город, чтобы полностью освободить его от банд".

В местном Министерстве обороны заявили, что освобождены были жилые кварталы.

По уточненным данным, подразделения турецкой армии установили контроль над 20 населенными пунктами на севере сирийских провинций Хасеке и Ракка.

Авиация Турции продолжает наносить интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны".

В результате атаки погибло не менее 20 гражданских лиц. Свыше 100 тысяч беженцев покинули районы, где идут военные действия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 9 октября, утром турецкие войска начали военную операцию под названием "Источник мира" в северо-восточных регионах Сирии. Операция проводится против курдских военизированных формирований, которые Анкара считает частью запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Формирования курдов были одной из главных сил, которые сражались против ИГИЛ в Сирии и поддерживались США. Операция Турции началась после вывода из региона американских солдат.

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