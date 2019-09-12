Убийство 26-летней украинки в Польше: опубликованы имена и фото преступника и жертвы

Полицейские в Германии застрелили гражданина Польши, подозреваемого в убийстве 26-летней украинки.

Об этом сообщает издание fakt24.pl.

Как отмечается, погибшего звали Павел Р., ему также было 26 лет. После убийства он сбежал в Германию, однако неподалеку от Берлина ему преградили путь полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение. Мужчина от полученных ран скончался на месте.

Напомним, по сообщениям местных СМИ, мужчина застрелил знакомую украинку, потому что она не хотела встречаться с ним. Преступление произошло в общественной прачечной, где работала убитая, Кристина В..

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 июля в столице Германии, Берлине, была убита гражданка Украины, 25-летняя Наталья Михайлюк.