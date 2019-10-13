Совсем страх потеряли: сеть возмутили кадры со скандальной пристройкой на здании в центре Киева

На крыше фасадных домов в центре Киева появляются пристройки, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в социальных сетях.

Так, снимки сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии, сделанные квадрокоптером. На них видно, как активно идет строительство на крышах жилых домов прямо на Майдане Незалежности.

"На крыше фасадного дома по адресу ул. Софийская, 1/2, появилась пристройка и не одна", - пишет автор фотографий.

В комментариях люди пишут, что к историческим зданиям категорически запрещено что-либо достраивать.

Напомним, что в среду, 18 сентября, в Киеве под Офисом президента на митинге инвесторов новостроек произошла потасовка.