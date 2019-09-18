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Под Офисом Зеленского произошли стычки с протестующими: опубликовано видео

среда, 18 сентября 2019, 13:37
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В среду, 18 сентября, в Киеве под Офисом президента на митинге инвесторов новостроек произошла потасовка.

Видеозапись опубликовал в Facebook пользователь Павел Коробчук.

"Только что. Что-то связанное с недовольными вкладчиками застройки, вроде заявление хотят подать. Я пропустил, с чего началась потасовка. За Порошенко такого не было (ну потому вход на Банковую был закрыт)", - написал он.

Отметим, что шествие митингующих, которые требуют завершения строительства проблемных долгостроев и введение в эксплуатацию приобретенного ими жилья, началось возле столичной мэрии. Участниками стали около сотни человек.

Согласно информации организаторов, в Украине насчитывается около 150 000 вкладчиков, которые не получили приобретенное жилье, 30 000 из них инвестировали в киевские новостройки

Как сообщал "Апостроф", политик и блогер Александр Дубинский опубликовал материалы, которые могут свидетельствовать о причастности контролера ГК "АИС" Дмитрия Святаша к заказными митингами против Зеленского под ТК "1+1".

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