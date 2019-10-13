Жуткая авария со "скорой" в Киеве: появились новые данные о жертвах, детали и фото

В ДТП с каретой "скорой помощи", которое произошло в Киеве 14 октября, погибло два человека: еще пятеро, в том числе трое детей, госпитализированы.

Об этом сообщается на Facebook странице dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, автомобиль Peugeot с женщиной за рулем и двумя детьми пассажирами двигался по проспекту Ватутина и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. "Скорая помощь", которая везла больного ребенка, двигалась на красный свет и поворачивала с улицы Маяковского на бульвар Перова.

В результате столкновения, "скорая" перевернулась. Водитель скорой ударился головой о правую стойку и погиб на месте. Также умер от полученных травм фельдшер. Другой медик и ребенок, находившиеся в "скорой", были госпитализированы. Также пострадали водитель и пассажиры Peugeot.

По словам свидетелей, водитель "скорой" включил сирену за несколько секунд до удара.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 10 октября, в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской произошла авария с автомобилем скорой помощи.