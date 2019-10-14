В Киеве обнаружили жуткую находку возле многоэтажки: опубликованы фото и видео

Утром в понедельник, 14 октября, в Киеве в переулке Демеевский, 8 обнаружили мертвого мужчину, который лежал под балконом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 45-летний мужчина был бездомным, ранее он проживал в этом районе под балконами многоэтажек. В течение трех дней местные жители считали, что он спал, и не обращали на него внимания. Затем они заметили запах разложения.

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Полицейские уведомили прессу, что никаких признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Причину смерти планируют выяснить в ходе экспертизы. Журналисты также опубликовали видео с места событий.

Как сообщал "Апостроф", 9 октября в оккупированном Крыму на побережье в поселке Николаевка вынесло труп мужчины.