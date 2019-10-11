В оккупированном Крыму обнаружили жуткую находку на пляже: фото

9 октября в оккупированном Крыму на побережье в поселке Николаевка вынесло труп мужчины.

Об этом сообщает "РИА Новости Крым".

За словами очевидца, тело принадлежит молодому мужчине и на берег его вынесло совсем недавно. Очевидец сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Пока что не удалось выяснить личность погибшего и обстоятельства смерти.

Как сообщал "Апостроф", 7 сентября столичные спасатели обнаружили тело женщины в озере в Деснянском районе. Спасатели получили сигнал о том, что в озере Алмазное находится тело человека. Прибыв на место, они обнаружили на поверхности воды в четырех метрах от берега тело 37-летней женщины.

Кроме того, под Киевом автомобилист утонул вместе со своей машиной.



