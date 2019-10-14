В сети раскрыли неожиданные данные о мужчине, убитом посреди улицы в Киеве

Мужчиной, которого убили вечером в воскресенье, 13 октября, на улице Дегтяревской в Киеве, оказался Арслан Гусейнов.

Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

По его мнению, к убийству могут быть причастны "московские агенты".

"В центре Киева … из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", - отметил Мосийчук.

В то же время в сети усомнились в причастности к преступлению "агентов Кремля" и призвали дождаться результатов расследования.

Как сообщал "Апостроф", весной в Шевченковском районе Киева обнаружили тело работника Администрации президента. На теле мужчины были признаки насильственной смерти.