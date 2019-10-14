Во Львове воры устроили резню в трамвае: детали ЧП

В воскресенье, 13 октября, во Львове в трамвае злоумышленники напали на мужчину с ножом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в период между 16:10-16:30 в трамвае №8 между остановками "Кинотеатр Довженко" - "Верхний Шувар". Пострадавший рассказал, что он стал очевидцем, как неизвестные мужчины пытались украсть мобильный телефон у девушки и помешал им. Тогда один из злоумышленников нанес ему удар ножом в грудь. Жертву нападения госпитализировали в больницу. 45-летнему мужчине поставили диагноз "проникающее ранение грудной клетки слева".

Медики сообщили об инциденте правоохранителям. Сейчас полицейские ищут очевидцев ЧП, которые могут помочь установить личности злоумышленников.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника.

Как сообщал "Апостроф", в Мелитополе Запорожской области наглый вор попытался ограбить кассу в магазине и попал на камеры видеонаблюдения.