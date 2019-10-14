Всего пару минут: в сеть попало видео "работы" наглого вора в Запорожье

В Мелитополе Запорожской области наглый вор попытался ограбить кассу в магазине и попал на камеры видеонаблюдения.

Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Судя по кадрам, вор решил воспользоваться моментом, когда продавец отвлеклась. Ему понадобилось всего пару минут, чтобы добраться до кассы, но она оказалась закрыта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в кафе на улице Лютеранской обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине. У него украли документы и деньги. По факту заведено уголовное дело.

Между тем, в Киеве воровки напали на военнослужащего, который предупредил кражу. К счастью для нацгвардейца ему попался неравнодушный прохожий, который не только снял грабительниц на видео, но и обезвредил их с помощью газового баллончика.