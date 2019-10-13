В Киеве наглые воровки напали на сотрудника Нацгвардии и избили его: видео

В Киеве воровки устроили самосуд над военнослужащим, который предупредил кражу.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя видео наглых преступниц.

К счастью для военного ему попался неравнодушный прохожий, который не только снял грабительниц на видео, но и обезвредил их с помощью газового баллончика.

По словам спасителя, он увидел, как сборище воровок били Нацгвардейца, который спас от кражи прохожего.

"Ну, дожили, правоохранителей от воровок защищает неравнодушный гражданин", - комментируют кадры.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.

Также ранее в сети опубликовали несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева и несколько раз ею рассчиталась.