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Было всего 36 лет: опубликованы фото и фамилия украинки из ВСУ, погибшей на Донбассе

вторник, 15 октября 2019, 22:08
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Фото: 101 ОБрО ГШ ВСУ\Facebook

Во время обстрела снайперов боевиков на Донбассе во вторник, 15 октября, погибла солдат 101 ОБрО ГШ ВСУ 36-летняя Ярослава Никоненко.

Об этом сообщается на официальной странице подразделения в Facebook, где публикуется фото погибшей девушки.

"Сообщаем о трагической смерти нашего побратима солдата Никоненко Ярославу Сергеевну, которая 15.10.2019 года погибла от коварной враждебной снайперской пули в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении.

Погибшей военнослужащей было всего лишь 36 лет. Как сообщил Валерий Аверьянов на своей странице в Facebook, "в феврале 2015 году под Трехизбенкой от российских градов погиб ее отец, Сергей Никоненко". Он был добровольцем батальона "Айдар".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что за сентябрь 2019 года в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе Украина потеряли 14 военнослужащих. В сети появились фото, имена и биографические данные погибших защитников Украины.

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