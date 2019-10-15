Попали под прицел снайперов: ВСУ понесли на Донбассе крупные потери

С начала суток, 15 октября, в зоне военного конфликта на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, оба военнослужащих погибли, оказавшись под обстрелом снайперов боевиков. Еще один боец ВСУ получил ранения во время обстрела.

Как уточнили военные, с начала суток боевики десять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат VIII созыва и командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин рассказал, каким образом к добровольцам попадало оружие на Донбассе.

Также в сети показали фото украинского героя с Донбасса Вани Кираля, который исцелился после тяжелого ранения в ноябре 2018 года.