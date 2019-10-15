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Исчезновение топ-чиновника на Волыни: стало известно о странном поведении очевидцев

вторник, 15 октября 2019, 19:39
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Стали известны некоторые странности и нестыковки вокруг инцидента с исчезновением директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика, который пропал 12 октября на озере Любязь.

О них на своей странице в Facebook написала супруга пропавшего чиновника Анна Веремийчик.

"Очень прошу соответствующие органы, следователей, которые управляют поиском Алексея Веремийчика обратить внимание на несогласованные показания трех человек, которые были с моим мужем в лодке и которые никак не способствуют поискам пропавшего", - написала она.

По ее словам, пока идут поиски пропавшего мужчины, свидетели инцидента лечат "по больницам боль в горле, охлаждения".

"Почему и кто затягивает этот процесс? Особенно в то время, когда человек еще может быть живой!!!!" – задается риторическим вопросом Веремийчик.

Как сообщал "Апостроф", ранее 9 октября в оккупированном Крыму на побережье в поселке Николаевка вынесло труп мужчины.

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