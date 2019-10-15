Появились новые подробности расправы над молодым насильником в Харькове

У насильника в Харькове, на которого с ножом напал супруг жертвы, медики диагностировали резаную рану лба, кровотечение, а также отсутствие части мошонки и полового члена.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на NewsRoom.

Как оказалось впоследствии, житель села Огурцовка изнасиловал девушку, работающую фармацевтом в аптеке. По данным полиции, она отдыхала в кафе вместе с друзьями и своим мужем.

Женщина ничего не сказала супругу и пошла домой, но по пути на нее набросился неизвестный. Крики жертвы услышал ее муж и бросился на помощь. В отместку он нанес злоумышленнику удар по голове и отрезал часть гениталий. Его задержали.

На данный момент по факту происшедшего открыты два уголовных производства по статьям "нанесение тяжких телесных повреждений" и "изнасилование".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно объявили в розыск маньяка-педофила, напавшего на девушку.