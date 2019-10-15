В Киеве подросток с компанией устроил пьяный дебош и попытался сбежать от "копов" на авто: фото

В ночь на вторник, 15 октября, в Киеве пьяная компания устроила дебош возле школы, когда на место прибыли "копы", нарушители правопорядка попытались сбежать на авто, за рулем которого был нетрезвый подросток 2004 года рождения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Ночью на линию 102 поступило обращение от сознательных граждан о том, что в Пуще-Водице возле школы №104 неадекватная компания молодых ну очень буйно себя ведет. На место выехал наряд патрульной полиции, увидев который компания села в авто Audi (#AA9491CT) и пыталась убежать. Предвидя такое развитие событий, правоохранители заблокировали движение машины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за рулем авто был парень по имени Никита, он утверждал, что именно отец дал ему ключи от машины. Подросток ранее уже "прославился" тем, что издевался над пьяным мужчиной в Киеве.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Вишневом Киевской области активисты вместе с правоохранителями и бойцами департамента охраны задержали пьяного неадеквата, который после остановки авто сразу же уснул за рулем.