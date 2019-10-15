RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 октября

07:35
В Украине из отделения полиции сбежал опасный преступник: фото
06:59
Популярный курорт Кирилловка "атаковали" необычные черви: видео
06:54
В Киеве подросток с компанией устроил пьяный дебош и попытался сбежать от "копов" на авто: фото
06:20
Жара до +24: синоптики порадовали украинцев свежим прогнозом
05:05
Превратили в помойку: появились грустные фото из Крыма
03:10
В NASA сделали неожиданное заявление о следах жизни на Марсе
02:07
Не убегает даже во время обстрелов: сеть растрогало фото необычного "друга" бойцов ВСУ
01:22
Ученым впервые удалось оживить мертвый мозг
00:10
В Киеве произошло смертельное ЧП у озера: фото с места трагедии

14 октября

23:13
После комы и года лечения: в сети показали фото украинского героя с Донбасса
22:52
Украина одержала неожиданную победу над Россией в ООН
22:26
Суд принял новое решение по ночной продаже алкоголя в Киеве: что будет
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве подросток с компанией устроил пьяный дебош и попытался сбежать от "копов" на авто: фото

вторник, 15 октября 2019, 06:54
переглянути новину українською

В ночь на вторник, 15 октября, в Киеве пьяная компания устроила дебош возле школы, когда на место прибыли "копы", нарушители правопорядка попытались сбежать на авто, за рулем которого был нетрезвый подросток 2004 года рождения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Ночью на линию 102 поступило обращение от сознательных граждан о том, что в Пуще-Водице возле школы №104 неадекватная компания молодых ну очень буйно себя ведет. На место выехал наряд патрульной полиции, увидев который компания села в авто Audi (#AA9491CT) и пыталась убежать. Предвидя такое развитие событий, правоохранители заблокировали движение машины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за рулем авто был парень по имени Никита, он утверждал, что именно отец дал ему ключи от машины. Подросток ранее уже "прославился" тем, что издевался над пьяным мужчиной в Киеве.

1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее в Вишневом Киевской области активисты вместе с правоохранителями и бойцами департамента охраны задержали пьяного неадеквата, который после остановки авто сразу же уснул за рулем.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: