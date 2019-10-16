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Под Киевом отдых компании с шашлыками обернулся страшным пожаром в лесу: фото и видео

среда, 16 октября 2019, 08:23
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В районе Борисполя группа отдыхающих на природе едва не спалила лес "Сосенки".

Как сообщил глава добровольческой пожарной команды "Штурм" Андрей Макаров, здесь безответственные люди жарили шашлыки, в результате чего возник пожар недалеко от взлетной полосы аэропорта Борисполь.

Он отметил, что люди в панике покидали место отдыха, где оставили личные вещи.

Пожар удалось оперативно ликвидировать благодаря пожарным и добровольцам. Пламя успело уничтожить около гектара деревьев и другой растительности.

Также Макаров отметил, что при тушении пожара он потерял свою рацию, которую после нашли сгорешвей.

Напомним, что в американском штате Калифорния разгорелись лесные пожары, которые уже охватили большую площадь и подбираются к окрестностям одного из крупнейших городов штата, Лос-Анджелеса.

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