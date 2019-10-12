США накрыли масштабные пожары: опубликованы видео настоящего "ада"

В американском штате Калифорния разгорелись лесные пожары, которые уже охватили большую площадь и подбираются к окрестностям одного из крупнейших городов штата, Лос-Анджелеса.

Соответствующие видео публикуют американские СМИ.

Как отмечается, в окрестностях Лос-Анджелеса были эвакуированы более 100 тысяч человек.

Стихия унесла жизнь одного человека. Уничтожено уже более 75 построек.

По предварительным данным, масштабный пожар произошел из-за неполадок в работе линий электропередачи около города Пулга.

Также сообщается, что около 300 тыс. человек остаются без электричества после того, как признанная виновной компания намеренно приостановила подачу электроэнергии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в конце сентября в Индонезии из-за масштабных лесных пожаров покраснело небо, а из-за дыма люди не могли нормально дышать.