Появились новые подробности об украинке из ВСУ, погибшей на Донбассе, фото

Появились новые подробности о бойце ВСУ Ярославе Никоненко, которая погибла на Донбассе в результате обстрела снайпера 15 октября.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Новинарня", погибший защитник Украины родилась 25 августа 1983 года в Миргороде Полтавской области.

Она была дочерью война-"айдаровца", ветерана войны в Афганистане Сергея Никоненко. Он погиб на Донбассе 18 января 2015 года в результате обстрела.

По уточненным данным, Сергей Никоненко во время обстрела села Трехизбенка прикрыл собой комплект патронов, чем уберег не одну жизнь. От полученных травм он скончался в больнице города Счастье.

С начала войны на Донбассе Ярослава Никоненко занималась волонтерством, а впоследствии пошла в ВСУ по стопам отца.

У погибшей осталась 13-летняя дочь.

Сообщение Ярославы Никоненко в честь отца в День памяти погибших за Украину.

Ярослава Никоненко с родителями в детстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что за сентябрь 2019 года в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе Украина потеряла 14 военнослужащих. В сети появились фото, имена и биографические данные погибших защитников Украины.