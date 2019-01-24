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​Скандал с избиением в Киеве учителя отцом школьника: мать ребенка рассказала свою версию

четверг, 24 января 2019, 12:08

Жена мужчины, который избил учителя физкультуры киевского лицея, рассказала, что физрук "унижал и душил" ее ребенка, а также первым полез драться к ее мужу в школьном дворе.

Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

"На третьем уроке физкультуры после сделанных двух замечаний мальчикам положить мяч, в том числе и моему сыну, учитель не контролируя свои эмоции, бросил баскетбольный мяч в голову одноклассника сына, схватил за шею моего сына, сдавил до боли, душил!прижал к стене так, что ребёнок свернулся, тряс его, крикнул невероятно громко на ухо", сообщила женщина.

Мать потерпевшего ребенка также обратила внимание, что ее муж не бил учителя первым.

"Учитель в грубой форме говорил, что нужно воспитывать сына! "Нужно воспитывать тебя" - то есть моего мужа. У обоих мужчин в ход пошли эмоции и, если вы внимательно посмотрите видео, первый удар кулаком нанёс именно учитель! Это видно на видео. Муж среагировал именно на этот удар", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", учитель физкультуры, которого избил отец оскорбленного ученика, рассказал подробности своего избиения.

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