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В Запорожье дерзкие воры угнали авто из отделения полиции: детали громкого дела и фото

среда, 16 октября 2019, 13:53
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Во вторник, 15 октября, правоохранители Запорожья нашли авто злоумышленников, которые украли машину со стоянки на территории отделения полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент с кражей произошел еще в июле этого года. Злоумышленники вечером на автомобиле Dodge повредили въездные ворота и проникли на территорию Запорожского отделения полиции. Они похитили машину марки Volkswagen Passat B5 и нанесли материальный ущерб потерпевшей на сумму 50 тысяч долларов.

Правоохранители начали расследование и обнаружили автомобиль Dodge на стоянке на улице Никопольское шоссе. В это время неизвестные подожгли припаркованный рядом Daewoo Lanos и скрылись. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС, никто не пострадал.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра автомобиля Dodge полицейские обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и другие вещественные доказательства. Кроме того, правоохранители выясняют обстоятельства возгорания еще одного автомобиля на территории отделения полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве полицейские задержали парня, который управлял чужим авто в состоянии алкогольного опьянения.

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