В Житомире авто на скорости влетело в остановку с людьми: жуткий момент попал на видео

В Житомире произошло жуткое ДТП, которое запечатлели на видео, - автомобиль на скорости влетел в остановку, где находились люди, и сбил мужчину.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Городской информационный центр" Житомирского городского совета в Facebook.

На кадрах зафиксировано, что авто буквально снесло на ходу мужчину, который стоял на остановке. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Инцидент произошел 14 октября.

Стоит отметить, что появились и другие кадры с места инцидента - их показали в сюжете ТСН.

В настоящее время устанавливаются все подробности аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле города Кагарлык Киевской области произошло жуткое ДТП - Chevrolet столкнулся с Volkswagen и загорелся, в результате аварии погибли три человека.