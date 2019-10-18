Чудом без жертв: фото и видео момента жуткой аварии на Одесской трассе под Киевом

Утром в пятницу, 18 октября, на Одесской трассе Чабаны-Гатное произошло очередное ДТП.

Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев оперативный".

Согласно представленной информации, в аварию попали два автомобиля – Honda и Ford. Honda двигалась со стороны Киева, Ford в свою очередь – из Чабанов.

На фото с места событий заметно, что один из автомобилей, попавших в аварию, перевернулся на бок.

По сообщению прессы, пострадавших в ходе ДТП нет. На месте работают полиция и медики.

Позже в сети было опубликовано видео, на котором четко виден виновник аварии, который проехал на красный свет.

"Просто поехал себе на красный сигнал светофора", - отметили в сообществе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Житомире произошло жуткое ДТП, которое запечатлели на видео, - автомобиль на скорости влетел в остановку, где находились люди, и сбил мужчину.