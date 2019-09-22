На Одесской трассе под колесами авто погибла девушка: детали ДТП и фото

В субботу, 21 сентября, на Одесской трассе авто сбило пешехода - молодую девушку, она скончалась.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария случилась на пешеходном переходе, в районе между Путровкой и Калиновкой.

"Volkswagen польской регистрации сбил насмерть пешехода, проехал по нему и протащил по асфальту. Пешеходу оторвало ногу. На месте скорая, полиция. Погибла девушка. Работает следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября в Киеве произошло страшное ДТП с такси Uber - автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Авария случилась около 00:30 на улице Академика Заболотного.

20 сентября на Одесской трассе возле Ксаверовки (Киевская область) водитель врезался в автобус на скорости 260 км/ч.