Убийство водителя в Днепре: появились новые данные о задержанном и фото оружия

В полиции подтвердили задержание подозреваемого в убийстве водителя в Днепре, которое произошло вечером 17 октября.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Задержанным оказался 30-летний безработный житель Днепра.

"В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины неработающий житель. Днепр, 1989 года рождения. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия", – говорится в сообщении полиции.

Также отмечается, что на месте преступления обнаружено и изъято 7 стреляных гильз и другие вещественные доказательства. Во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления – гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как ранее сообщал "Апостроф", жертвой убийства в Днепре 17 октября стал 27-летний Армен Багдасарян. Стрельба произошла после встречи в ресторане и последовавшего за ней конфликта.