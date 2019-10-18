Стреляли из кустов: появились видео и новые детали убийства водителя в Днепре

Появились подробности убийства на Заводской Набережной Днепра, где в результате пулевых ранений погиб 27-летний водитель внедорожника Mercedes ML 350.

Об этом сообщает "ТСН".

Жертвой стал Армен Багдасарян. Он был жителем Днепра и гражданином Украины. На место его смерти съехались родственники и друзья погибшего. Однако, они вели себя очень агрессивно, в частности бросались на журналистов и операторов и угрожали работникам СМИ расправой.

Заметим, что улица Набережная Заводская, где произошел инцидент, принадлежит к одной из самых интенсивных за трафиком в городе. Улица расположена близко к центру города, с одной ее стороны тянется промышленная зона и офисные помещения, с другой - берег реки. Поблизости есть ресторан с отелем рядом с которым и произошло убийство.

Известно, что погибший Армен Багдасарян пришел на встречу в ресторан. Во время встречи или после нее произошел конфликт. Водитель Mercedes ML 350 пытался убежать, однако за ним устроили охоту.

О том, что выстрелов было много, свидетельствуют повреждения автомобиля: простреленные три колеса, отверстия от пуль в капоте, на крыле и два в ветровом стекле. По заключению экспертов, смерть наступила мгновенно через огнестрельное ранение в грудь.

Стало известно, что источником конфликта, который привел к убийству могли быть какие-то споры в криминальной среде, в частности перераспределение сфер влияния. Однако в полиции официально это не подтверждают.

Про четырех человек, которые были задержаны правоохранителями недалеко от места трагедии, в полиции отмечают, что эти люди не являются задержанными процессуально, а лишь проверяются на возможность причастности. Никаких подозрений или обвинений по ним не существует, поэтому сообщения некоторых СМИ об аресте убийц не соответствуют действительности.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре под Запорожьем расстреляли из автомата заместителя председателя Якимовской ОТГ 42-летнего Дмитрия Кириллова. Погибший занимался гуманитарными вопросами. Очевидцы утверждали, что нападающий на Кириллова добивал жертву выстрелами в упор.