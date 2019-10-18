RU  UA  EN

пятница, 18 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 октября

13:15
Чудом без жертв: фото и видео момента жуткой аварии на Одесской трассе под Киевом
13:11
В Киеве поймали маньяка, наводившего ужас на жителей столицы: опубликовано фото
13:00
Никогда раньше этого не хотела: Могилевская решила стать мамой
12:48
В сети раскрыли неожиданные подробности смертельного ДТП со "скорой" в Киеве
12:44
Развязывает себе руки для большой войны: сети взволновала опасная инициатива Путина
12:44
В США нашли мужчину с реальной болезнью Джокера: вот как он живет с приступами смеха
12:40
Держали за ноги и уши: в сети показали забавное видео задержания "Свинарчука"
12:39
Пропаганду Кремля уличили в фейке про украинскую диаспору
12:32
Крупная табачная компания приняла громкое решение из-за голосования Рады
12:19
Как в Киеве разбирают скандальную пристройку на Майдане и кому приготовиться: новые детали и фото
12:10
Что приготовить ребенку на завтрак: 5 простых и полезных вариантов
12:10
Оскароносная актриса попала в жуткое ДТП: видео с места аварии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве поймали маньяка, наводившего ужас на жителей столицы: опубликовано фото

пятница, 18 октября 2019, 13:11
переглянути новину українською

В Киеве задержали мужчину 1975 года рождения, которого подозревают в серии нападений на мужчин на Троещине.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, задержанному инкриминируют убийство и несколько атак с ножом.

По данным полицейских, первое преступление он совершил в начале сентября, когда с ножом напал на 26-летнего мужчину. Спустя несколько недель он порезал 22-летнего парня, а затем - 56-летнего мужчину.

Единственной жертвой маньяка оказался 69-летний мужчина, тело которого нашли с колото-резаной раной шеи на ул. Вершигоры.

Поиск злоумышленника вел весь личный состав столичной полиции. Правоохранители также составили фоторобот на основе показаний пострадавших и провели задержание.

"Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель 1975 года рождения. Он жил вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера. Во время обысков изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей", – прокомментировал задержание начальник следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

Напомним, что появились новые подробности расправы над молодым насильником в Харькове.

Фотовзгляд

Все галереи
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: