В Киеве поймали маньяка, наводившего ужас на жителей столицы: опубликовано фото

В Киеве задержали мужчину 1975 года рождения, которого подозревают в серии нападений на мужчин на Троещине.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, задержанному инкриминируют убийство и несколько атак с ножом.

По данным полицейских, первое преступление он совершил в начале сентября, когда с ножом напал на 26-летнего мужчину. Спустя несколько недель он порезал 22-летнего парня, а затем - 56-летнего мужчину.

Единственной жертвой маньяка оказался 69-летний мужчина, тело которого нашли с колото-резаной раной шеи на ул. Вершигоры.

Поиск злоумышленника вел весь личный состав столичной полиции. Правоохранители также составили фоторобот на основе показаний пострадавших и провели задержание.

"Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель 1975 года рождения. Он жил вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера. Во время обысков изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей", – прокомментировал задержание начальник следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

Напомним, что появились новые подробности расправы над молодым насильником в Харькове.