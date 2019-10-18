В Киеве во время уличной драки убили человека: видео с места событий

В пятницу, 18 октября, на левом берегу в Киеве произошла драка со смертельным исходом.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на канале в Telegram.

Так, в ходе конфликта во дворе на улице Здолбуновской, у дома 3 ножом был смертельно ранен мужчина.

Также в сообщении указано, что еще одного участника происшествия увезли медики на скорой.

На место прибыли полицейские и оцепили часть двора, в данный момент они устанавливают обстоятельства трагического происшествия.

Очевидцы опубликовали видео с места событий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в серии нападений на мужчин на Троещине.