RU  UA  EN

четверг, 17 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 октября

00:10
В Киеве поймали дерзкого мошенника -"миллионера": фото

16 октября

23:44
Розы на траве: звезда сборной Украины сделал незабываемое предложение своей девушке
23:06
"Работают" снайперы из России: появилось видео с передовой ВСУ, где погибли два бойца
22:06
Киев "расцвел": сети разгневало фото еще одного дома-монстра рядом с Майданом
21:23
Активистка Грета Тунберг стала "жертвой" киберхулиганов в аэропорту Одессы: фото
20:34
На трассе под Винницей произошла смертельная катастрофа: опубликованы фото
20:05
Депутат из Житомира погиб страшной смертью возле дома: детали трагедии
19:54
Придут холода из Сибири: синоптик дал снежный прогноз на ноябрь
19:38
Учите "формулу Штайнмайера": Притула отшутился о старте Нацотбора на Евровидение
19:35
Осторожно, оккупанты: в сети показали фото мощного плаката на пункте пропуска на Донбассе
19:24
Что происходит со скандальной пристройкой на крыше в центре Киева: видео, снятое с высоты
19:06
Месть за убитых побратимов: бойцы ВСУ показали видео уникального боя
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского оконфузились с названием страны НАТО: фото

четверг, 17 октября 2019, 00:14
переглянути новину українською

Офис президента Украины Владимира Зеленского попали в скандал из-за географической ошибки на официальной странице ведомства в Facebook.

Ее заметил активист, журналист и блогер Юрий Гудыменко, опубликовав фотосвидетельство этого факта на своей странице в Facebook.

Так, в администрации президента перепутали две страны, расположенные в Европе, сообщив, что президент находится с официальным визитом не в Латвии, а в Литве. Ошибку в окружении Зеленского заметили через 13 минут и исправили ее.

Оплошность блогеру удалось обнаружить по истории изменений на странице ОПУ.

"Последний пост на странице Офиса Президента —> история правок —> испанский стыд. А как будет правильно – Иран или Ирак?" – прокомментировал снимок Гудыменко.

В сети тут же прокомментировали инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский оконфузился на встрече с президентом Турции.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Опасная "ловушка": на что согласилась Украина на переговорах в Минске по Донбассу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: