У Зеленского оконфузились с названием страны НАТО: фото

Офис президента Украины Владимира Зеленского попали в скандал из-за географической ошибки на официальной странице ведомства в Facebook.

Ее заметил активист, журналист и блогер Юрий Гудыменко, опубликовав фотосвидетельство этого факта на своей странице в Facebook.

Так, в администрации президента перепутали две страны, расположенные в Европе, сообщив, что президент находится с официальным визитом не в Латвии, а в Литве. Ошибку в окружении Зеленского заметили через 13 минут и исправили ее.

Оплошность блогеру удалось обнаружить по истории изменений на странице ОПУ.

"Последний пост на странице Офиса Президента —> история правок —> испанский стыд. А как будет правильно – Иран или Ирак?" – прокомментировал снимок Гудыменко.

В сети тут же прокомментировали инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский оконфузился на встрече с президентом Турции.