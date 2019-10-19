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Под Черниговом произошло смертельное ДТП с полицейским: фото

суббота, 19 октября 2019, 20:25
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В Черниговской области сотрудник полиции попал в смертельное ДТП: на своем автомобиле он насмерть сбил велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, авария произошла 18 октября, когда правоохранитель находился вне службы.

"Он наехал на велосипедиста 1964 года, который на неосвещенной части дороги двигался в попутном направлении с правой стороны. От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии", - сообщили в полиции.

Сам полицейский вызвал на место происшествия своих коллег и скорую помощь. Выяснилось, что водитель был трезв.

Происшествие начало расследовать Государственное бюро расследований, которое открыло уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что у пятницу, 26 июля, в Харькове машина патрульной полиции совершила наезд на бабушку с внуком.

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