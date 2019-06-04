Под Ивано-Франковском полицейский сбил насмерть семью: фото и видео ДТП

В понедельник, 3 июня, в Ивано-Фрнаковской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщает издание "Фиртка".

Трагедия произошла около 13:20 на трассе Ивано-Франковск - Коломыя в селе Лесной Хлебичин. Там попали в аварию машины марки Mazda 6 и DAEWOO Nexia. Пассажиры последней погибли на месте от полученных травм.

Как позже написали в издании "Фиртака", погиб мужчина 1988 и женщина 1981 года рождения - местные жители села. Также стало известно, что за рулем Mazda находился работник Коломыйского отдела полиции, который был в отпуске. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом, в Борисполе, автомобиль полиции сбил мальчика, который вел в руках самокат.