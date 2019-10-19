Под Киевом копы четыре часа пытали мужчину, избив прикладом автомата: видео инцидента

В городе Васильков, Киевской области, из-за словесного конфликта на остановке общественного транспорта двое полицейских похитили и жестоко избили местного жителя.

Об этом в Telegram сообщил директор Госбюро расследований Роман Труба.

Инцидент произошел 17 декабря 2018 года. Между гражданином и двумя сотрудниками полиции возник спор. В результате "копы" при свидетелях избили мужчину руками, ногами и прикладом автомата.

После избиения работники полиции надели на потерпевшего наручники и отвезли его на служебном автомобиле в безлюдную местность. Там они продолжили издеваться над мужчиной, бить его, в том числе прикладом оружия. Потом правоохранители ударили пострадавшего по голове и погрузили в багажник. Всего пытки длились около четырех часов.

При этом знакомые и родственники жертвы искали его и обращались для этого в местное отделение полиции, куда его и привезли после издевательств. С целью скрыть свое преступление, полицейские выписали потерпевшему административные протоколы.

На данный момент двум полицейским сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям "превышение служебных полномочий" часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 365 УКУ) и "пытки" (часть 2 статьи 127 УКУ).

Как ранее сообщал "Апостроф", поэт и сценарист Дмитрий Казаков заявил, что стал жертвой произвола со стороны патрульных полицейских в Киеве – его без оснований задержали и отвезли в отделение, где оскорбляли и угрожали ему в течение нескольких часов.