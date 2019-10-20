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Смертельное ЧП с дамбой в России: появились тревожные данные об утечке ртути

воскресенье, 20 октября 2019, 10:58
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Фото: Telegram

В результате обрушения дамбы в Красноярском крае могла произойти утечка ртути.

Как сообщают российские СМИ, ртуть могли использовать при добыче золота.

В свою очередь министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин уже заявил, что специалисты взяли пробы на месте ЧП.

Отметим, что лагерь рабочих был размещен на реке Сейба, которая впадает в Сисим, а она — в Енисей.

Местные власти отмечают, что сооружения возводилось "кустарным" способом с нарушением технологических норм. У компании, которой принадлежал поселок золотодобытчиков, проводят обыски. Так, уже были задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка этой же организации.

Как ранее сообщал "Апостроф", вследствие прорыва дамбы на реке Сейба в России оказались смыты потоком воды как минимум два вагончика, в которых жили по меньшей мере 18 золотодобытчиков.

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