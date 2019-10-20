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Затопленные дома и тела людей: появились жуткие фото и видео с места прорыва дамбы в России

воскресенье, 20 октября 2019, 07:29
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В сети показали свежие кадры с места ужасной трагедии в Красноярском крае Российской Федерации, где в результате прорыва дамбы погибло минимум 15 человек.

На опубликованных кадрах видно тела погибших и масштабные разрушения, которые были вызваны четырехметровой волной, накрывшей поселок с рабочими.

По последним данным, в результате прорыва дамбы травмы получили 16 человек. Еще шестеро числятся пропавшими без вести.

Спасательная операция на месте продолжается, есть надежда найти выживших в результате трагедии.

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Как ранее сообщал "Апостроф", вследствие прорыва дамбы на реке Сейба в России оказались смыты потоком воды как минимум два вагончика, в которых жили по меньшей мере 18 золотодобытчиков.

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