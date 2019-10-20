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В жуткой ДТП под Киевом погиб известный путешественник с дочерью жены: опубликованы фото

воскресенье, 20 октября 2019, 18:18
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В субботу, 19 октября, на автодороге Киев-Ржищев столкнулись два автомобиля Porsche Cayenne и Toyota Corolla: в аварии погиб мужчина и 9-летняя девочка.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua".

Авария произошла около 11:00 возле села Витачов, Обуховского района. В результате столкновения погиб водитель автомобиля Toyota 1983 года рождения. От полученных травм в больнице также скончалась девятилетняя девочка. Еще один ребенок и две женщины были госпитализированы.

Позже выяснилось, что в ДТП погиб Андрей Грибан, известный организатор авторских туристических маршрутов. Кроме него в машине также была его девушка и соорганизатор путешествий, Наталья Ткаченко, которая получила в результате аварии травмы. Погибшая девочка была ее дочерью.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 19 октября, в Киеве произошло жуткое ДТП - на Гостомельской трассе столкнулись мотоцикл и Volkswagen Golf, в результате чего скончалась молодая девушка-байкер.

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