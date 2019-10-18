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В сети раскрыли неожиданные подробности смертельного ДТП со "скорой" в Киеве

пятница, 18 октября 2019, 12:48
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Карета "скорой помощи", которая попала в смертельную аварию в Киеве 13 октября, везла в больницу на обследование маленькую девочку, которая проглотила мелкий предмет и, при этом, не имела болезненных симптомов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер Влад Антонов.

По его словам, отец девочки трижды звонил в "скорую" и ждал ее 40 минут. Также блогер подозревает, что именно настрой отца заставил водителя "скорой" спешить в больницу, хотя необходимости в этом, по данным Антонова, не было.

"Скорая не такси и не обязана вас возить на обследования… В скорой зафиксирована инфо что отец агрессивно настроен. По какой-то причине он оказался в будке скорой вместе с матерью, хотя должна была быть только мама. А много ж да, это же деньги на такси, лучше пусть скорая будет такси. У ребенка не было никаких симптомов но что то заставило водителя проехать на красный свет и включить сирену. Догадываетесь что?", – пишет блогер.

Также он отметил другие факторы трагедии. В частности, видимость на дороге позволяла водителю "скорой" увидеть автомобиль Peugeot, с которым произошло столкновение, и нажать педаль тормоза. Аналогично, и водитель Peugeot мог бы затормозить.

Сирена "скорой" была включена лишь на самом перекрестке, за 3-4 секунды до удара, поскольку водителям, как утверждает блогер, не разрешают включать сирены и угрожают увольнением.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", момент столкновения кареты "скорой" с автомобилем в Киеве попал на видео, снятое камерами наблюдения.

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