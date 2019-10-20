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Забили до смерти: в Киеве мужчина организовал расправу над экс-женой ради денег, фото

воскресенье, 20 октября 2019, 12:10
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Правоохранители задержали двоих мужчин, которые могут быть причастны к убийству Елены Лисовой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следователи задержали бывшего мужа 44-летней женщины и его товарища.

"43-летний мужчина, действуя из корыстных побуждений, а именно с целью завладения денежными средствами и имуществом бывшей жены, решил лишить ее жизни и привлек к совершению преступления 55-летнего знакомого", - говорится в сообщении.

15 октября бывший муж позвонил экс-жене и под надуманным предлогом назначил встречу в микрорайоне Бортничи (Дарницкий район Киева). Около 15:30 женщина прибыла на встречу на автомобиле марки Land Rover Discovery.

Стало известно, что злоумышленник напал на жертву, надел на нее наручники и посадили в ее же автомобиль. После этого двое мужчин повезли женщину в лесополосу рядом с селом Вороньки Бориспольского района Киевской области.

Прибыв на место, похитители увели женщину вглубь леса, где начали наносить ей удары по жизненно важным органам, голове и туловищу, причинив несовместимые с жизнью травмы.

Совершив убийство, злоумышленники забрали все ценные вещи потерпевшей, завладели ее автомобилем и покинули место преступления.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить подозреваемых и задержать их. 19 октября по согласованию местной прокуратуры злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании им безальтернативных мер в виде содержания под стражей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Кицмани Черновицкой области произошло жуткое убийство - в колодце обнаружили тела женщины и ее дочери.

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