Как выглядит место смертельного прорыва дамбы в России: жуткое видео, снятое с вертолета

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае России выросло до 15 человек, поиски пропавших продолжаются.

Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что еще 13 человек числятся пропавшими без вести. Поиски на месте прорыва дамбы в Красноярском крае продолжатся до вечера 20 октября.

По словам губернатора региона Александра Усса, тела могут быть и в 9 км от места происшествия.

Золотодобывающая артель "Сисим", рабочие которой погибли в результате прорыва, расположена возле села Щетинкино в Красноярском крае и принадлежит холдингу "Сибзолото", как следует из данных на официальном сайте компании.

МЧС РФ показало с воздуха район прорыва дамбы:

Как ранее сообщал "Апостроф", вследствие прорыва дамбы на реке Сейба в России оказались смыты потоком воды как минимум два вагончика, в которых жили по меньшей мере 18 золотодобытчиков.