Под Киевом произошло вооруженное нападение: первые подробности и фото

В селе Княжичи Киевской области расстреляли водителя легкового авто, после чего в области объявили полицейскую спецоперацию "Сирена".

Как сообщает полиция Киевской области в Facebook, "стрелки" скрылись в неизвестном направлении.

По последним данным, здесь стреляли в водителя, автомобиль которого совершил столкновение с легковым авто неизвестных.

По данным полиции, раненый водитель находится в больнице.

К месту событий прибыло руководство Главного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

Напомним, что появились подробности убийства на Заводской Набережной Днепра, где в результате пулевых ранений погиб 27-летний водитель внедорожника Mercedes ML 350.