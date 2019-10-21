Стало известно о смерти в России боевика ЛНР с позывным "Камаз": фото

В Москве (Российская Федерация) скончался боевик ЛНР Вадим Смоляниченко с позывным "Камаз".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер под ником Necro Mancer

‏"Смоляниченко Вадим Владимирович "Камаз" (16/02/79, Шахты) умер ночью 18-19/10/19 в Москве от инсульта", - сказано в сообщении.

По данным "Миротворца", боевик воевал на территории Луганской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее в зоне боевых действий на востоке Украины был ликвидирован очередной боевик - Александр Трегубов 1987 года рождения, который входил в состав 3-й отдельной мотострелковой бригады. Интересно, что в свое время он получил медаль от Российской Федерации. Награду ему вручили "за особые заслуги".

Также 25 сентября погиб боевик так называемой ДНР, который подписывался в соцсетях псевдонимом Артем Донецк.