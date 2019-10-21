В Николаеве обнаружили жуткую находку посреди города: фото

Утром в понедельник, 21 октября, на остановке ул. Садовая в Николаеве возле продуктового магазина в урне был найден череп человека.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщения жителей Николаева в Facebook.
"Остановка Садовая, урна возле Доярушки. 9 утра! Суровая Николаевская урна", - говорится в публикации.
Очевидцы вызвали на место патруль полиции. Правоохранители подтвердили, что череп человеческий, его отправили на экспертизу. Также полицейские отметили, что череп принадлежал давно похороненному человеку, и вероятно был вынут из разрытой могилы. Его отправили на экспертизу.
В данный момент следователи исследуют урну на предмет других улик, окрестности оградили лентой.
В отделе коммуникации полиции Николаевской области после первичного осмотра судебно-медицинского эксперта уточнили, что череп древний и, возможно, вырыт из могилы.
Сведения о жуткой находке внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в переулке Демеевский обнаружили мертвого мужчину, который лежал под балконом. Жители сообщили, что он был бездомным и не обращали внимания на его тело в течение нескольких дней.