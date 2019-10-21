В Одессе в отделение полиции ворвался вооруженный иностранец: первые подробности

В Одессе в Приморский отдел полиции ворвался темнокожий мужчина, в руках у которого был нож.

Как рассказали правоохранители, мужчина пришел к полицейским вечером в понедельник, 21 октября.

По словам полицейских, у нападавшего в руках был кухонный нож. В полицейском отделении он кричал на английском языке, бросался на людей и размахивал холодным оружием.

Полицейским пришлось применить силу, в результате чего они разоружили и утихомирили мужчину.

Личность мужчины и причины его поведения пока установить не удалось. На место прибыли переводчик и медики.

Напомним, что в начале октября в Киеве 23-летний гражданин Азербайджана избил и зарезал другого уроженца этой страны, а от его тела планировал избавиться при помощи бензопилы.