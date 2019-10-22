На Донбассе осквернили мемориал погибшим бойцам АТО: фото

В Луганской области неизвестные вандалы осквернили памятный мемориал погибшим на Донбассе бойцам батальона "Айдар".

Как сообщили в прокуратуре Луганской области, инцидент произошел в Старобельском районе в селе Половинкино. Здесь мемориал установили к пятилетию создания подразделения.

О разрушении памятной доски сообщил местный житель.

По факту происшествия в полиции начали уголовное производство по статье об "осквернении и разрушении памятника, воздвигнутого в память людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Причастным к акту вандализма грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в Киеве в Голосеевском районе женщина украла цветы с памятной доски погибшим участникам войны с Россией.