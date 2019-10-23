Начинают рушиться дома: жителей Донбасса напугали загадочные подземные толчки

Жители оккупированной боевиками "ДНР" Макеевки сообщают о необычных подземных толчках неизвестного происхождения, которые разрушают их дома.

Как пишут жители города в социальных сетях, ситуация с такими "землетрясениями" их очень пугает.

Люди говорят, что 22 октября здесь зафиксировали несколько подземных толчков, из-за чего в одном из домов обрушился подвал. До этого в жилом доме обрушилась крыша.

Первые толчки, говорят жители Макеевки, произошли еще в начале мая. При этом оккупационные "власти" никак не реагируют на ситуацию, чем очень недовольны люди.

Некоторые жители считают, что подземные толчки являются следствием подземных вод. Другие полагают, что толчки вызваны взрывами на шахте.

Напомним, что в сети показали фото и видео того, как оккупанты уничтожают Донбасс, на этот раз ярким примером "процветания" стала железная дорога "Макеевпогрузтранс".