Похитительница ребенка под Киевом воевала на Донбассе: резонансные подробности

Похитительница трехмесячного мальчика в Коцюбинском ранее воевала в зоне АТО в составе одного из добровольческих батальонов.

Об этом 23 октября рассказали на брифинге полиции.

"Она 1993 года рождения, жила в Бердичеве. Находилась в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов. Получила контузию. После контузии переехала жить в Киево-Святошинский район, где познакомилась с молодым человеком. Ее бывший муж сейчас находится в тюрьме. Познакомившись, она забеременнела, так как не могла забеременнеть от предыдущего мужчины. Но так сложилось, что беременность была прервана. Но поставила себе цель, чтобы у нее был свой ребенок. Добавилась в ряд групп в соцсетях и вынашивала план похитить ребенка", - рассказали на брифинге.

Похитительнице грозит 5 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ребенка нашли в квартире на Софиевской Борщаговке. Также известно, что похитительницу зовут Анастасия.