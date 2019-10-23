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Похитительница ребенка под Киевом воевала на Донбассе: резонансные подробности

среда, 23 октября 2019, 19:01
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Похитительница трехмесячного мальчика в Коцюбинском ранее воевала в зоне АТО в составе одного из добровольческих батальонов.

Об этом 23 октября рассказали на брифинге полиции.

"Она 1993 года рождения, жила в Бердичеве. Находилась в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов. Получила контузию. После контузии переехала жить в Киево-Святошинский район, где познакомилась с молодым человеком. Ее бывший муж сейчас находится в тюрьме. Познакомившись, она забеременнела, так как не могла забеременнеть от предыдущего мужчины. Но так сложилось, что беременность была прервана. Но поставила себе цель, чтобы у нее был свой ребенок. Добавилась в ряд групп в соцсетях и вынашивала план похитить ребенка", - рассказали на брифинге.

Похитительнице грозит 5 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ребенка нашли в квартире на Софиевской Борщаговке. Также известно, что похитительницу зовут Анастасия.

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