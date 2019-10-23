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В Киеве нашли похищенного младенца: первые подробности

среда, 23 октября 2019, 17:03
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В Софиевской Борщаговке под Киевом сотрудники полиции обнаружили похищенного ранее в поселке Коцюбинское трехмесячного младенца.

Об этом сообщает издание "Общество Приирпенья".

По словам спикера полиции, мать ребенка уже едет на место, чтобы опознать младенца. По предварительной информации, ребенок жив и невредим.

Кроме того, по информации источника в правоохранительных органах, стала известна также личность похитительницы. Ею оказалась женщина по имени Анастасия, 1993 года рождения. Как утверждается, она решилась похитить ребенка, поскольку своего собственного потеряла.

Как сообщал "Апостроф", 9 сентября в Киеве группа неизвестных напала на мужчину, затолкала его в автомобиль Mercedes и увезла в неизвестном направлении, при этом очевидцы слышали выстрелы.

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