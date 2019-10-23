Появились новые данные о жертвах и причинах взрыва в центре Киева

В полиции озвучили новые подробности смертельного взрыва, который прогремел вечером 22 октября в Киеве.

По данным пресс-службы Национальной полиции, вторым погибшим оказался охранник офисного помещения 1977 года рождения.

Правоохранители не исключают того, что между мужчинами мог произойти конфликт.

"По предварительной информации, между охранником и мужчиной, который проходил службу на востоке Украины, произошел конфликт. Затем мужчина достал гранату, и она сдетонировала у него в правой руке", – сказано в сообщении.

По данным полиции, прибывшие на место правоохранители лишь констатировали смерть двух мужчин.

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Напомним, что также в результате взрыва погиб известный ветеран АТО, руководитель группы “Купол” Виктор Дектярев ("Сэнсэй").

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые видео с места взрыва в центре Киева на улице Пушкинской во вторник, 22 октября.