Люди погибли у входа бар: появились новые видео с места взрыва в центре Киева

Появилось видео с места смертельного взрыва в центре Киева, в результате которого погибли два парня и пострадала девушка.

Видео опубликовано на странице "Иформатор Киев" в Facebook.

"На месте очень много полиции и "скорых". Известно, что на ступеньках здания, расположенного рядом с баром "Пророк" (Пушкинская, 34) сидели двое парней. Один из них, предположительно, был АТОшником. У парней в руках была граната. Ребята крутили ее в руках, после чего произошел взрыв. Одному из них оторвало руку. Осколочные ранения получила девушка, которая проходила рядом", - говорит за кадром автор видео.

Полиция проверяет наличие на месте других взрывоопасных предметов.

Также в сети опубликована онлайн трансляция с места трагедии:

Как сообщал "Апостроф", в сентябре в Одесской области в руках у 11-летнего мальчика взорвалась петарда, в результате чего он получил серьезные травмы.