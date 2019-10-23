Появилось видео момента жуткого ДТП с квадроциклом на Закарпатье

Появилось видео момента ДТП на Закарпатье в поселке Кольчино, в результате которого квадроцикл въехал в толпу людей.

Запись опубликована на YouTube-канале "Panorama Mk".

На видео видно, как квадроцикл на большой скорости въезжает на площадь, где толпа людей, вероятно, ждет общественный транспорт. Остросюжетность кадров шокирует, ведь до сих пор неизвестно есть ли пострадавшие. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, под колеса квадроцикла попало две женщины. Одна из них получила легкие травмы, а вторая попала в реанимацию.

Как сообщал "Апостроф", 19 октября на автодороге Киев-Ржищев столкнулись два автомобиля Porsche Cayenne и Toyota Corolla: в аварии погиб мужчина и 9-летняя девочка.

Также в субботу, 19 октября, в Киеве произошло жуткое ДТП - на Гостомельской трассе столкнулись мотоцикл и Volkswagen Golf, в результате чего скончалась молодая девушка-байкер.